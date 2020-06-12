Süper Lig yoğun önlemler altında başlıyor
Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni tip corona virüsü salgını nedeniyle hazırladığı talimat sonrası Süper Lig'de maçlar yoğun önlemler altında oynanacak. İşte alınan corona virüsü tedbirleri ve detaylar...
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