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Sumudica Romanya'ya izinsiz mi gitti? Mehmet Büyükekşi açıkladı

Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Gaziantep ekibinin corona virüsüne karşı aldığı tedbirleri açıklayan Büyükelçi, Türkiye'den ayrılarak Romanya'ya giden Marius Sumudica ile yola devam edeceklerini söyledi.

Mehmet Büyükekşi'nin Sumudica ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde:

"Bu konu birkaç günden beri konuşuluyor. Daha önceden yaptığımız görüşmelerde futbolcularımıza ve teknik heyete ülkelerine gitmelerine izin vermeyeceğimizi söyledik. Bu süre içerisinde hocamızla hem öncesinde hem sonrasında telefonla konuştuk. Kendisi aralık ayında zatürre sorunu yaşamıştı. Önce Romanya'da sonra İstanbul'da hastanede yattı. Ben beklemesini söyledim ama cuma akşamı bana "Ben zatürre probleminden dolayı risk grubundayım. Romanya'da bu hastalık şu an 200 kişide gözüktü. Orada bir risk yok. Ben Romanya'ya gidiyorum." diye sesli mesaj attı. Bizim açımızdan önemli olan futbolcularımızın ve teknik heyetimizin sağlığı. Hocamız ligin başlamasından 3 hafta önce gelerek takımın başında olacak."

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23 Mart 2020 , Pazartesi
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