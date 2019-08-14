Süleyman Seba unutulmadı
Türkiye Futbol Federasyonu ve ?Fenerbahçe ve Galatasaray, Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba'nın ölümünün 5. yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayınladı.
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