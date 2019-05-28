Şükrü Hanedar ve Hasan Şaş PFDK'da
Galatasaray Kulübü idarecisi Şükrü Hanedar ile antrenör Hasan Şaş Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Ribery'den şok karar! Galatasaray... Son dakika transfer haberleri...
- Galatasaray taraftarı ile Denizlispor taraftarı birbirine girdi
- Galatasaray'da Luyindama ve Onyekuru tehlikesi! Önümüzdeki sezon...
- İşte Fatih Terim'den şampiyonluğu getiren konuşma!
- Diagne'den taraftarı kızdıran paylaşım
- Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi fark!
- Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un borsa değerleri!
- Galatasaray şampiyonluğu böyle kutladı! İşte görüntüler
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.