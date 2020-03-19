Şubat ayında adından en çok Sörloth söz ettirdi
Medya takip merkezi, şubat ayı raporunu açıkladı. Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin damga vurduğu ayda, en çok konuşulan futbolcu Alexander Sörloth oldu.
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