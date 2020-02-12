Sturridge'nin dansı büyük beğeni topladı
Trabzonspor'un yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı İngiliz futbolcu Daniel Sturridge, Trabzon'a kar yağmasıyla beraber karda dans etti. Kar üstünde yaptığı dans figürleri sosyal medyada gündem oldu.
Bordo-mavililerin İngiliz forveti Daniel Sturridge, kar üstünde yaptığı dans figürlerini sosyal medya hesabından paylaştı.
Video kısa sürede büyük beğeni toplarken, videoda gol sonrası yaptığı meşhur dansına da yer verdi.
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