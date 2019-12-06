Sturridge sahalara golle döndü
Trabzonspor'un büyük umutlarla yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Daniel Sturridge, Altay ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında formasına kavuştu. Son olarak bordo mavili takımın Süper Lig'de 28 ekim tarihinde Medipol Başakşehir ile oynadığı karşılaşmada forma giyen Daniel Sturridge, 37 gün sonra sahaya çıktı.
Uzun süreli sakatlığının ardından ilk 11'de görev yapan İngiliz forvet, ilk yarının son anlarında attığı golle takımını 1-0 öne geçiren isim oldu.
Sturridge 62. dakikada yerini Alexander Sörloth'a bıraktı.
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