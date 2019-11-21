St. Pauli kulübünden skandal karar!
Almanya İkinci Futbol Ligi ekiplerinden St. Pauli, Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiği paylaşımdan sonra kadro dışı bırakılan Enver Cenk Şahin'in sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı. Spor yazarı Hüseyin Özkök, St. Pauli'nin sözleşmesini feshettiği Enver Cenk Şahin'in durumunu değerlendirdi.
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