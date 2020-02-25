Sosyal medyaya Fenerbahçe-Galatasaray derbisi damgası
Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sosyal medyada büyük ilgi gördü. Derbi yaklaşık 8 saat boyunca dünya listesinde yer aldı. Karşılaşmayla ilgili 326 binin üzerinde tweet atıldı.
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