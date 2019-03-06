Skoru değiştirmek teriminin hakkını verdi
Guatemala İkinci Ligi'nde mücadele eden Deportivo Carcha'nın golcü oyuncusu Luiz Akunya skoru değiştirmek teriminin hakkını verdi.
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