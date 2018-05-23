Serhat Akın'dan Fenerbahçeli Hasan Ali Kaldırım'a sert sözler
Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Serhat Akın, Fenerbahçeli oyuncu Hasan Ali Kaldırım'ı internet üzerinden yaptığı canlı yayında eleştirdi.
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