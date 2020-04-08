Sergen Yalçın'dan 'La Casa de Beşiktaş' paylaşımı
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, dünyaca ünlü La Casa de Papel dizisinin afişini siyah-beyazlı ekibe uyarlayarak, sosyal medya hesabından paylaştı.
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