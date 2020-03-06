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Sergen Yalçın eleştirilen isimlere sahip çıktı

Beşiktaş'ta göreve geldikten sonra takımın motivasyonunu yükselten Sergen Yalçın, eleştirilerin hedefindeki isimleresahip çıktı. Takımın ortaya koyduğu futboldan memnun olan ve gözle görülür şekilde oyun yapısını değiştiren Yalçın, ekibiyle yaptığı görüşmede özellikle Karius, Ljajic ve Diaby ile yakından ilgilenilmesini istedi.

Kalan haftalarda her oyuncuya ihtiyacı olduğunu kaydeden 47 yaşındaki teknik adam bu isimlere, "Size güveniyorum. Çalışmalarınızı aksatmadan yapın. Performansınızı yükseltmeniz hepimiz adına iyi sonuçlar verecektir. Sadece futbolunuzu düşünün. Size çok ihtiyacım var" mesajını verdi.

Sergen Yalçın, yardımcısı Murat Şahin'den de özellikle Ljajic, Karius ve Diaby'yi birebir konuşmalarla motive etmesini istedi.

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06 Mart 2020 , Cuma
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