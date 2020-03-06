Sergen Yalçın eleştirilen isimlere sahip çıktı

Kalan haftalarda her oyuncuya ihtiyacı olduğunu kaydeden 47 yaşındaki teknik adam bu isimlere, "Size güveniyorum. Çalışmalarınızı aksatmadan yapın. Performansınızı yükseltmeniz hepimiz adına iyi sonuçlar verecektir. Sadece futbolunuzu düşünün. Size çok ihtiyacım var" mesajını verdi.

Sergen Yalçın, yardımcısı Murat Şahin'den de özellikle Ljajic, Karius ve Diaby'yi birebir konuşmalarla motive etmesini istedi.