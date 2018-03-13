Şenol Güneş'ten Başakşehir önlemi!
Şenol Güneş, sakatlığı bulunan Tosic'i Bayern maçında riske etmeyeceğini belirtti.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Bayern Münih maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi.
TOSIC'İ BAŞAKŞEHİR'E SAKLIYOR
Tecrübeli teknik adam, Bayern Münih maçında Pepe ve Vida'nın yanı sıra Tosic'in de oynamayacağını belirtti. Ön adale grubunda sıkınıtısı bulununan Tosic'in belki cumaya kadar düzelebileceğini belirten Güneş, Bayern maçında oyuncuyu riske etmeyeceğini belirtti. Siyah-beyazlı oyuncunun sakatlığı geçmesi durumunda Medipol Başakşehir maçında forma giyebilecek.
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