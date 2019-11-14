Şenol Güneş: "Umarım emeğimizin karşılığını alırız"

Güneş, "Güzel bir hava var. Mevsime göre baktığımızda yumuşak, futbol oynmaya müsait bir hava. Rakibimizin gücünü biliiyoruz. Zor bir maç olacaktır. Güzel bir oyun oynayalım. Maç bittiği zaman da bunu güzel bir biçimde kutlayalım istiyoruz. Umuyorum ki verdiğimiz emeklerin karşılığını alacağız" ifadelerini kullandı.