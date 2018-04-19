Şenol Güneş, Atiba ve Vagner Love'u neden kadroya almadığını açıkladı – Fotomaç TV
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    Şenol Güneş, Atiba ve Vagner Love'u neden kadroya almadığını açıkladı

    Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 2-2'nin rövanşında Fenerbahçe ile oynayacakları karşılaşma öncesinde A Spor'a konuştu. Kazanmak için sahaya çıktıklarını belirten Güneş, "Futbol adına doğruları yapmak istiyoruz. İyi zemin, iyi ambiyans var. Umarım izleyenler ve oynayanlar keyif alır. Atiba ile Vagner'in sakatlıkları var. Atiba'nın geçen maçtan rahatsızlığı vardı. Bugün bizimle olamayacak." dedi.

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    19 Nisan 2018, Perşembe
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