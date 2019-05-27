Şenol Güneş: "Asıl hedefimiz Fransa ve İzlanda maçları"
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Antalya'da gerçekleştirilen kampta basın toplantısı düzenledi. Güneş "Hazırlık maçlarında yeni arkadaşlarımızı görmek istiyoruz. Sezon sonu olduğu için fiziksel ve zihinsel yorgunluğun bir arada olduğu bir dönemdeyiz. Yenileme ve çalışmayı birlikte yürüteceğiz. Fiziksel, teknik, taktik, motivasyon ve sosyal çalışmalar olacak. Asıl hedefimiz Fransa ve İzlanda maçları" ifadelerini kullandı.
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