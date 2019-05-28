Sen Anlat Karadeniz 50. Bölüm izle! Sen Anlat Karadeniz 50. Bölüm tek parça full izle!
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Sen Anlat Karadeniz 50. Bölüm izle! Sen Anlat Karadeniz 50. Bölüm tek parça full izle!

Sen Anlat Karadeniz 50. Bölüm İzle Yeni bölüm

Vedat'ın gönderdiği videoyu izleyen Nefes ultrasona girer. Her şeyin yolunda olduğunu öğrenince derin bir nefes alırlar. Şimdi Nefes için vakit hamileliğin tadını çıkarma vaktidir.

Murat, Mustafa'ya olan öfkesiyle yanlış kişilerle yakınlık kurar. Toyluğu ve hırsı yüzünden gözleri körleşen Murat, düşmanın eline tüm hayatını kökünden değiştirmeye yetecek bir koz verdiğinin farkında bile değildir.

Mustafa onu bekleyen felaketi hissetmiş gibi, gemiye çıkmadan önce herkesten helallik alır. Kaleli Bir Karadeniz'in karanlık sularına gömülürken, Asiye Mustafa'yı kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyadır.

Sen Anlat Karadeniz son bölüm izle

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28 Mayıs 2019 , Salı
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