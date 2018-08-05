Seleznyov direğe takıldı!
TFF Süper Kupa finalinde Galatasaray ile karşılaşan Akhisarspor'da 41. dakikada Seleznyov direğe takıldı.
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