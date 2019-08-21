Selçuk kulübeye Nzonzi 11'e
Galatasaray'ın yeni transferi Nzonzi'nin, Konyaspor maçında sahaya 11'de çıkması bekleniyor...
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