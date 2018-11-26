Selahattin Kınalı: Yusuf Yazıcı, Barcelona futbolcusu
A Spor yorumcusu Selahattin Kınalı, Spor Ajansı programında değerlendirmelerde bulundu. Kınalı, "Yusuf Yazıcı, Barcelona futbolcusu" yorumunu yaptı.
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