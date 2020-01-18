Saracchi, Onyekuru ve Sekidika'nın lisansı çıktı
Galatasaray devre arası transfer döneminde kadrosuna Henry Onyekuru, Marcelo Saracchi ve Jesse Sekidika'yı kadrosuna katmış fakat lisanslarını çıkarmamıştı. Sarı-kırmızılılar, 3 futbolcunun da lisansını çıkardı.
Galatasaray devre arası kadrosuna kattığı Henry Onyekuru, Marcelo Saracchi ve Jesse Sekidika'nın lisanslarını çıkardı.
Saracchi ve Sekidika, Teknik Direktör Fatih Terim'in görev vermesi halinde pazar günü Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak Denizlispor maçında forma giyebilecek. Henry Onyekuru ise hastalığı nedeniyle görev yapamayacak.
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