Samatta için kiralama yöntemi
Genk'in Tanzanyalı golcüsü Samatta'yı transfer etmek isteyen Galataaray, 26 yaşındaki golcü oyuncunun kiralanması konusunda önemli gelişme kaydetti.
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