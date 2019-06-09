Salih Uçan Fenerbahçe'ye veda etti
Salih Uçan? Fenerbahçe'ye veda etti. Ayrılığı sosyal medya hesabından duyuran Salih, "18 yaşında Fenerbahçe forması giymenin gururunu yaşadım" ifadesini kullandı.
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