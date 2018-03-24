Salah, Beto'yu avladı
Tarihinde 28 yıl sonra Dünya Kupası'na katılacak olan Mısır, dev turnuvaya sayılı günler kala Portekiz ile hazırlık maçında karşılaştı. Göztepe'li Beto'nun kalesini koruduğu Portekiz'e karşı 58. dakikada ağları havalandıran Liverpool'un yıldızı son 14 maçta 16. golünü kaydetti.
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