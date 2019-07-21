Ryan Donk'tan Hasan Şaş'a sert müdahale

Tirol bölgesindeki Seefeld kasabasında kampta bulunan sarı-kırmızılı ekip, çalışmalarına teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirdiği sabah antrenmanıyla devam etti.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular, tam sahada çift kale maç yaptı.

Antrenmana özel durumu nedeniyle teknik direktör Fatih Terim'den izin alarak İstanbul'a dönen Selçuk İnan katılmadı. Şener Özbayraklı, Erencan Yardımcı, Ömer Bayram ve Mirza Cihan ise salonda çalıştı.

- ÇİFT KALE MAÇI HASAN ŞAŞ'IN TAKIMI KAZANDI

Antrenmanda oynanan çift kale maçta yardımcı antrenörler Ümit Davala ve Hasan Şaş da forma giyerken, Şaş'ın yer aldığı takım galip geldi.

Çift kale maçta yeşil takımda İsmail Çipe (Batuhan Şen), Mariano Filho, Gökay Güney, Valentine Ozornwafor, Emre Taşdemir, Ryan Donk, Ümit Davala, Jimmy Durmaz, Metehan Mertöz, Ryan Babel, Konstantinos Mitroglou forma giydi.

Beyaz takım ise Batuhan Şen (Berk Balaban), Martin Linnes, Ahmet Çalık, Marcao, Yuto Nagatomo, Mustafa Kapı, Atalay Babacan, Hasan Şaş, Yunus Akgün, Ali Yavuz Kol, Adem Büyük'ten oluştu.

Müsabakayı beyaz takım Nagatomo ve Yunus Akgün'ün golleriyle 2-0 kazandı.

- YUNUS AKGÜN YILDIZLAŞTI

Çift kale maçta 1 gol atan genç oyuncu Yunus Akgün'ün performansı dikkati çekti.

Mücadelede beyaz takımda yer alan Yunus, sağ kanatta görev yaptı. 19 yaşındaki futbolcu, Nagatomo'nun attığı golün pasını verirken, şık bir golle de durumu 2-0'a getiren isim oldu.

Beyaz takımda Atalay Babacan, yeşil takımda ise Jimmy Durmaz performanslarıyla ön plana çıktı.

- BABEL PENALTI KAÇIRDI

Sarı-kırmızılı ekibin yeni transferi Ryan Babel penaltıdan yararlanamadı.

Galatasaray'ın Leipzig ile oynadığı hazırlık müsabakasında 2 gol atan Babel, çift kale maçta kazanılan penaltıda topu üstten auta atarak golü bulamadı.

- TERİM'DEN NAGATOMO'YA, NAGATOMO'DAN ŞAŞ'A ÖVGÜ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Japon sol bek Yuto Nagatomo'yu övdü.

Çift kale maçta savunmada ve hücumda iyi bir performans gösteren Nagatomo, takımının ilk golüne imza attı.

Nagatomo'nun kaydettiği gol sonrası Fatih Terim, 32 yaşındaki futbolcu hakkında, "Müthiş bir adam." ifadesini kullandı.

Terim, geride kalan sezon Galatasaray'ın İstikbal Mobilya Kayserispor maçında Mariano'nun ortasında Nagatomo'nun attığı golü hatırlattı ve güzel bir gol olduğunu söyledi.

Ayrıca maç içinde Hasan Şaş'ın sarf ettiği mücadele ve gösterdiği performans sonrası Nagatomo, yardımcı antrenör hakkında Terim'e dönerek, "Çok iyi futbolcu." dedi.

- ÇİFT KALE MAÇTA SERT MÜDAHALELER

Sarı-kırmızılı ekibin antrenmanındaki maç, yüksek temposu ve sert müdahaleleriyle dikkati çekti.

Antrenman öncesinde ve sırasında yağan yağmur nedeniyle ağırlaşan sahada futbolcular büyük bir efor sarf etti. Karşılaşma sırasında yeşil takımdaki Ryan Donk, rakibi Hasan Şaş'a sert bir müdahalede bulundu. Yerde kalan Şaş, kalktıktan sonra bir süre sekerek maça devam etti.

Mücadelenin ilerleyen dakikalarında ise uygun durumda gole giden Atalay Babacan, yeni transfer Ozornwafor'un sert müdahalesiyle yerde kaldı.

Ayrıca Emre Taşdemir, orta yapmak isterken kayarak saha kenarındaki direğe kalçasını çarptı.

Emre ve Atalay, tedavilerinin ardından maça dönerken, tedavi sırasında Fatih Terim, futbolcularını bir an önce oyuna dönmesi için ikaz etti.

- TERİM'DEN MARCAO'YA UYARI

Tecrübeli teknik adam Fatih Terim, Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao'ya uyarıda bulundu.

Terim, Babel'in değerlendiremediği penaltıyı yaptıran 23 yaşında futbolcuyu maç içinde garanti oynaması konusunda uyardı.