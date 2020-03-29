Rüştü Reçber corona virüsüne yakalandı
Corona virüsü salgınının spor camiasına etkisi devam ediyor. Eski milli kaleci Rüştü Reçber yeni tip corona virüsü (Covid-19) teşhisiyle hastaneye kaldırıldı.
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