Ronaldo rövaşata gollerine devam ediyor!
Juventus maçında harika bir rövaşata golüne imza atan Cristiano Ronaldo, antrenmanda da şovunu sürdürdü ve harika bir rövaşata golü daha attı.
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