Roma'nın Vida sevdası sürüyor
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Roma'nın Vida sevdası sürüyor

İtalyan devi AS Roma, devre arası transferinde kadrosuna katmak istediği Hırvat stoper için tekrar şansını deneyecek.

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06 Mart 2019 , Çarşamba
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