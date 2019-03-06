Roma'nın Vida sevdası sürüyor
İtalyan devi AS Roma, devre arası transferinde kadrosuna katmak istediği Hırvat stoper için tekrar şansını deneyecek.
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