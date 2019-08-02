Roma'dan flaş paylaşım! Kolarov...
Fenerbahçe'de Kolarov heyecanı yaşanıyor. Sarı-lacivertliler uzun süredir Sırp futbolcunun transferi için yoğun mesai harcıyordu. Fenerbahçeli taraftarların da merakla beklediği bu transferde flaş bir gelişme yaşandı. Yıldız futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Roma kulübü, Fenerbahçe'yi heyecanlandıran bir paylaşım yaptı.
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