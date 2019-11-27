Roma Başakşehir maçı için İstanbul'da
Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Roma, yarın akşam oynanacak maç için İstanbul'a geldi. Roma kafilesinde, eski Başakşehirli Türk futbolcu Cengiz Ünder'de yer aldı.
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