Robinho: "Bir değişiklik yok"
Medipol Başakşehir'in Brezilyalı yıldızı Robinho takımdan bazı isimlerin ayrılmasına rağmen şampiyonluk iddialarında bir değişikliğin olmadığını söyledi.
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