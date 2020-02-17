Rıza Çalımbay: Kimin şampiyon olacağı belli değil
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Trabzonspor maçı sonrası A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Çalımbay, herkesin zor maçlarının olduğunu ve kimin şampiyon olacağının belli olmadığını söyledi.
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