Rıza Çalımbay: Çok güzel bir maç oldu
Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Beşiktaş maçı sonrası A Spor'a konuşan teknik direktörü Rıza Çalımbay, oyunu çirkinleştirmeden güzel bir galibiyet aldıklarını söyledi.
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