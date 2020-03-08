Rıza Çalımbay: Çok güzel bir lig maçı oynandı
Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, deplasmanda Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, A Spor'a özel konuştu. Çalımbay, "Benim takımdan istediğim kesinlikle geriye yaslanmak değil hep önde basmaktı bu maçta. Böyle devam ettirebilseydik 3 puan alabilirdik. Baktığınız zaman her iki takım açısından mükemmel bir maç oldu. Çok güzel bir lig maçı oynandı. Ama artık bu maç geride kaldı. Bundan sonraki maçları çok iyi şekilde bitirebilirsek avantaj yakalarız." ifadelerini kullandı.
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