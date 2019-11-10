Recep Niyaz: Elimizden geleni yaptık
Denizlisporlu Recep Niyaz, Beşiktaş mağlubiyeti sonrası A Spor'a açıklamalarda bulundu. Niyaz, "İnişli çıkışlı gidişatımızı düzeltmek istiyoruz. Buraya gelen taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Elimizden geleni yaptık, herkesin ayağına sağlık." ifadelerini kullandı.
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