Quaresma'dan enfes trivela
Beşiktaş'ın yıldızı Ricardo Quaresma, Antalya kampında attığı trivela gol ile izleyenleri mest etti.
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