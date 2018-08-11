Podolski'den asist Iniesta'dan büyüleyici gol
Andres Iniesta, Japon ekibi Vissel Kobe formasıyla ilk golünü attı. Asist Podolski'den geldi.
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