Phillip Cocu İstanbul'a geldi
Fenerbahçe'nin 3 yıllık anlaşma sağladığı Hollandalı teknik adam Phillip Cocu İstanbul'a geldi! İşte ilk görüntüleri...
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