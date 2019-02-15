PFDK Soldado'ya 1 maç ceza verdi
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe'nin Kayserispor ile oynadığı maçta kırmızı kart gören İspanyol futbolcu Roberto Soldado'ya bir maç men cezası verdi.
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