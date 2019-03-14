Perde Kadıköy'de açılıyor
Spor Toto Süper Lig'de 26. haftanın açılış maçında Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek.
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