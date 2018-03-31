Pastore ve Ben Arfa gelir mi?
A Spor Yorumcusu Uğur Karakullukçu, Beşiktaş'ın Anderson Talisca'nın alternatifleri olarak belirlediği Hatem Ben Arfa ve Javier Pastore'nin Türkiye'ye gelme ihtimallerini değerlendirdi.
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