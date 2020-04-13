Özgür Can Özcan: Genç oyunculara güvenilmiyor
Giresunlu futbolcu Özgür Can Özcan A Spor'un sorularını yanıtladı. Özcan, "Evde yapılan atrenmanlar takımla yapılan antrenman gibi olmuyor." ifadelerini kullanırken Ülkemizde neden santrfor yetişmiyor sorusuna ise, "Ben kendi açımdan söylemem gerekirse, büyük takımda oynuyorsan çok zor. Genç oyuncuysan kimse sana tahammül etmiyor, ya yabancı olacaksın ya da kariyerli bir futbolcu. Büyük takımlarda genç futbolculara güvenilmediği için yetişmiyor." ifadelerini kullandı.
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