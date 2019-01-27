Özdeş: "Haketmediğimiz şekilde kaybettik"
Galatasaray'a 1-0 mağlup olan Göztepe'de teknik dirktör Kemal Özdeş haketmedikleri bir yenilgi aldıklarını söyledi.
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