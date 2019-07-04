Ozan Kabak ile soru-cevap | Video haber
Schalke 04 yeni transferi Ozan Kabak için bir soru-cevap videosu yayınladı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Yılın transferini böyle duyurdular! Mohamed Salah... Transfer haberleri
- İzlanda aynı muameleyi daha önce de yaptı!
- Şampiyonlar Ligi finalinde sahaya atlayan Kinsey Wolanski'ye büyük şok!
- İzlanda taraftarından olay yaratacak fırça kararı!
- Yaz transfer dönemi 2019 ne zaman başlayacak? İşte transfer sezonunun açılacağı tarih
- İzlanda kalecisi Halldorsson'dan maç sonu olay sözler
- Fransızlar kampa böyle katıldı! Renkli görüntüler
- Şike konuşmaları ortaya çıktı! ''Bu söylediklerimi kimseye anlatma...''
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.