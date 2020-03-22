Ozan Kabak da o akıma katıldı! "Evde kal Türkiye"
Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke 04'te forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak, koronavirüs salgınına karşı başlatılan "Evde Kal Türkiye" çağrısına destekte bulundu.
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