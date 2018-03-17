Otobüsten düşen G.Saray taraftarı hastaneye kaldırıldı – Fotomaç TV
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    Otobüsten düşen G.Saray taraftarı hastaneye kaldırıldı

    Stada gelen taraftarlardan biri, otobüsten düştü. Ülker Stadı'na yaklaşık 200 metre kala kapısı açık seyreden otobüsten düşen taraftar, başından yaralandı. Taraftar, hastaneye kaldırıldı.

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    17 Mart 2018, Cumartesi
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