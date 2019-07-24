Orhan Ak'a protesto sonrası korumadan şok yanıt! 'İstemiyorsan başka yere git' - Son dakika Beşiktaş videoları - Fotomaç
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Orhan Ak'a protesto sonrası korumadan şok yanıt! 'İstemiyorsan başka yere git'

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kamp yapmak üzere Avusturya'ya gitti. Havalimanından inen kafileyi karşılayan taraftarlar arasında yer alan bir kadın, yardımcı antrenör Orhan Ak için 'Onu istemiyoruz' deyince korumalardan biri kadını uzaklaştırmak isterken Beşiktaş taraftarı kadına 'İstemiyorsan başka yere git, hadi yürü' dedi.

Beşiktaş, Sabiha Gökçen Havaalanı'ndan kalkan özel uçakla 2 saat 15 dakikalık yolculuğun ardından Salzburg W.A Mozart Havaalanı'na indi. Kafile pasaport kontrolünün ardından 1.5 saatlik kara yolu ile kamp yapacağı Saalfelden kasabasına hareket etti. Beşiktaş'ta yöneticiler Umut Güner ve Ahmet Kavalcı da takımla beraber Salzburg'a geldi.

Beşiktaş'ı havaalanında karşılayan az sayıdaki taraftar futbolcuları tezahüratlarla karşılarken, en büyük ilgiyi Ricardo Quaresma, Burak Yılmaz ve Abdullah Avcı'ya gösterdi.

ORHAN AK'A TEPKİ

Bu arada bir kadın taraftar, havalimanından çıkıp otobüse binmek üzere olan yardımcı antrenör Orhan Ak'a tepki gösterdi. Tepkiyi fark eden güvenlik görevlileri de kadın taraftarı uyararak otobüsten uzaklaştırdı. Korumalardan biri, kadın taraftara 'İstemiyorsan başka yere git, hadi yürü' şeklinde yanıt verdi.

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24 Temmuz 2019 , Çarşamba
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