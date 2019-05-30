Onyekuru'nun tercihi Galatasaray
Kiralık olarak forma giydiği Galatasaray'da başarılı bir performans sergileyen? Henry ?Onyekuru, geleceği hakkında konuştu. Sarı kırmızılı takımda mutlu olduğunu söyleyen Nijeryalı oyuncu, "Sadece benim karar verme şansım olsa, Galatasaray'da kalmayı seçerdim." dedi..
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