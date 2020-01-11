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Onyekuru sıtmaya yakalandı

Galatasaray Kulübü, AS Monaco'dan kiralık olarak kadroya katılan ancak Antalya kampının kadrosunda yer almayan Henry Onyekuru ile ilgili bir açıklama yaptı. Sarı kırmızılı kulüp, Onyekuru'nun tatil amacıyla gittiği ülkesi Nijerya'da sıtma parazitine maruz kaldığının tespit edildiğini ve oyuncunun tedavisine başlandığını açıkladı.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

"Oyuncumuz Henry Onyekuru'nun kulübümüzle görüşmeleri öncesi tatil amacıyla gittiği ülkesindeki Nijerya'da sıtma parazitine maruz kaldığı tespit edilmiştir.

Oyuncumuzun sağlık kontrollerinde herhangi bir bulgu olmamasına, yapılan tetkiklerde hastalığa dair şüphe uyandıracak bir veri bulunmamasına rağmen oyuncunun bir gün önce başlayan yüksek ateşini ısrarla sorgulayarak olası bir sıtma enfeksiyonundan şüphelenen sağlık ekibimiz tarafından hastalık teşhis edilmiş ve oyuncumuz sponsor hastanemiz Liv Hospital'da tedaviye alınmıştır.

Gerek sağlık ekibimiz ve Liv Hospital'ın değerli uzman hekimlerinin belirlediği uluslararası tedavi protokolleri gerekse Sağlık Bakanlığı'nca görevlendirilmiş resmi makamların bu hastalıkla ilgili ön gördüğü protokoller dikkate alınarak tedavi titizlikle uygulanmaktadır. Hastalığın seyri ve oyuncumuzun sağlık durumu ile ilgili gelişmeler oldukça kamuoyu bilgilendirilecektir."

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11 Ocak 2020 , Cumartesi
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